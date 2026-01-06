Se conocieron las identidades de las mujeres fallecidas en el incendio del geriátrico

Tras el siniestro ocurrido en la residencia de larga estadía, se confirmaron las identidades de las dos personas fallecidas como consecuencia del hecho. Las víctimas fatales fueron identificadas como Estela Tachela, de 82 años, y Delia García, de 96 años.

Ambas mujeres se encontraban dentro del establecimiento al momento de iniciarse el fuego. El hecho es investigado por la justicia, mientras se aguardan los resultados finales de las pericias realizadas por el cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

En paralelo, continúa el operativo sanitario para asistir a los más de 30 heridos que permanecen internados en el Hospital Municipal y en clínicas privadas de la ciudad. Como se informó anteriormente, el lugar no contaba con la habilitación correspondiente por parte del Ministerio de Salud provincial. (En Línea Noticias)