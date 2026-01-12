Se realizaron los festejos por el aniversario de Colonia Hinojo

Imagenes de mauricio Latorre

Este domingo se llevaron a cabo las celebraciones centrales por el aniversario de la localidad en la Plaza Sarmiento, ubicada sobre la avenida De los Fundadores y Scharle.

La jornada comenzó con el acto protocolar junto al Monumento a los Fundadores, donde participaron autoridades municipales y referentes de diversas instituciones de la comunidad.

Tras la ceremonia oficial, se dio paso a la programación artística que incluyó presentaciones de danzas típicas y los shows musicales de Nico Centineo y Cristian Braun.

Durante toda la jornada, el público contó con un paseo de artesanos y emprendedores, además de un patio gastronómico con diversas propuestas de comidas y bebidas.