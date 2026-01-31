Se registraron dos incendios de pastizales a pocas cuadras de distancia

Este sábado por la tarde, se originaron dos focos ígneos en simultáneo en un sector de la ciudad, lo que generó preocupación entre los habitantes de la zona debido a la proximidad de las llamas con las viviendas.

El primer incidente ocurrió pasadas las 16:30 en la intersección de Antártida Argentina y Necochea. Allí, un incendio de pastizales y un cañaveral comenzó a extenderse rápidamente, amenazando un galpón y una casa lindera. Ante el avance del fuego, los propios vecinos se organizaron y, utilizando baldes con agua, lograron controlar la situación por sus propios medios, mientras aguardaban la llegada de la Unidad 11 de Bomberos que extinguió y enfrio el lugar.

Prácticamente al mismo tiempo, se desató otro incendio a pocas cuadras de allí, en el cruce de San Martín y Santa Cruz, en un terreno baldío y una obra en construcción linderos a las vías del ferrocarril.