Seguirá detenido un olavarriense que protagonizó 11 robos en los que va del año

El sujeto llegó a robar dos comercios en menos de 48 horas.

Tres jueces con asiento en la ciudad de Azul resolvieron en la mañana de este martes confirmar la prisión preventiva de un olavarriense de 25 años que semanas atrás fue protagonista de sucesivos robos, particularmente a comercios.

El detenido es Jonathan Ezequiel Krell quien a finales de julio llegó participar de dos robos en menos de 48 horas. Sobre el accionar delictivo del hombre se dijo que se desarrolló siempre en horas de la noche; ingresando en comercios de la ciudad de Olavarría, aprovechando que los mismos se encontraban cerrados.

La resolución adoptada en Azul no hace más que confirmar la prisión preventiva que ya había dictado la Jueza de Garantías de Olavarría, doctora Fabiana San Román.

Uno de los jueces que tomó la decisión de ratificar la prisión preventiva sostuvo, «sin perjuicio de que los delitos por el que viene imputado Jonathan Ezequiel Krell resultan prima facie excarcelables a tenor de lo dispuesto por el art. 169 inc. 2 del CPP, existen -por el momento- peligros procesales que autorizan a mantener la medida cautelar dispuesta.»

Los procesos penales que afronta el olavarriense hablan por sí solos dado dad que en lo que va del año 2025, Krell estuvo sindicado 11 delitos, muchos de ellos robos y hurtos.

Dicen los jueces, «dichos indicadores, por su pluralidad y trascendencia» dan cuenta que el hombre «no se motiva en las normas y que no ha de cumplir las pautas que se le impongan desde la judicatura en caso de recuperar la libertad.»

Vale decir que cuando fue parte de alguno de los robos, el hombre estaba beneficiado por una excarcelación.