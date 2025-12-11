Sesión extraordinaria del Concejo Deliberante: Landívar presentará su informe de gestión anual

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Olavarría aprobó este jueves en sesión extraordinaria la ordenanza preparatoria para la implementación del Programa de Lucha contra la Tucura durante el período 2025/2026.

La iniciativa, considerada clave para el sector agropecuario local, avanza así hacia su tratamiento definitivo. Cabe señalar que la ordenanza será tratada en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes el próximo martes 23 de diciembre.

Landívar presentará su informe y se trata el Presupuesto 2026

En esa misma jornada del martes 23 de diciembre, que será una nueva sesión extraordinaria, también se pondrán a consideración el Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2026 y la exposición del informe de gestión anual a cargo de la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, en el marco de la ordenanza 4452/20.

Este punto es de particular interés ya que Landívar brindará un detalle de la gestión del año, un momento institucional relevante para la transparencia y rendición de cuentas ante el cuerpo deliberativo.

Otros temas aprobados

Durante la sesión extraordinaria de este jueves, también se aprobó por mayoría la readecuación del listado de mayores contribuyentes para el periodo 2025-2026.

Previamente, en una sesión especial, el cuerpo aprobó:

El pedido de licencia del intendente municipal Maximiliano Wesner desde el 5 hasta el 18 de enero del 2026.

La licencia del concejal Federico Aguilera para su incorporación como intendente interino durante el mismo plazo.

La incorporación en su reemplazo del concejal suplente Jorge Garaiz.

