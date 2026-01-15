“Si los impuestos fueran menos, tendría diez empleados más”

Lo dijo José Luis Herrera, empresario metalúrgico de Colonia Hinojo quien aseguró que la industria nacional está en condiciones de competir.

El empresario metalúrgico José Luis Herrera advirtió que la apertura de las importaciones plantea un escenario de fuerte competencia para la industria nacional, aunque sostuvo que el sector está hoy mejor preparado para afrontarlo.

Lo hizo durante el episodio N° 41 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y produce En Línea Noticias. Allí analizó el presente productivo, el impacto del ingreso de insumos del exterior y el rol de la mano de obra local.

“Se van a venir años muy competitivos”, señaló Herrera al referirse al ingreso de materiales importados, principalmente chapa e insumos hidráulicos. Sin embargo, aclaró que, a diferencia de otros momentos históricos, la industria local cuenta hoy con mejores herramientas para competir. “Hoy estamos preparados de otra manera para competir”, afirmó.

Importaciones y competencia

Según explicó, el ingreso de materiales del exterior todavía no afectó directamente a su empresa, aunque reconoció que el escenario ya comenzó a cambiar. “Está entrando material de afuera, chapa e hidráulica, y la calidad es buena”, reconoció, aunque remarcó que la competencia ya es una realidad instalada. “Hoy todo está en competencia”, resumió.

En ese sentido, recordó lo ocurrido en décadas anteriores, cuando la apertura impactó de lleno en la producción nacional. “En los años 80, cuando entraban cosas de afuera, la industria nacional no estaba preparada como ahora. Hoy tenemos otras máquinas, otra tecnología”, sostuvo.

Mano de obra: “En Argentina hay muy buena”

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la calidad del trabajo local. Herrera fue categórico al destacar el valor del capital humano, especialmente en Olavarría y la región. “En Argentina hay muy buena mano de obra, y acá más todavía”, afirmó.

En ese punto, vinculó la formación de trabajadores calificados con la historia productiva de la ciudad. “Olavarría fue una ciudad de trabajo. Las cementeras y las fábricas formaron gente en mantenimiento, soldadura y oficios. Eso se nota”, explicó.

También rechazó los discursos que cuestionan a los trabajadores jóvenes. “Escucho decir que la juventud no sabe trabajar, y no es así. Hay que darles tiempo. Se forman en el taller, en tres o cuatro meses”, aseguró.

Salarios, impuestos y sostenibilidad

Herrera también se refirió a los costos laborales y al peso de la carga impositiva. Sostuvo que cumplir estrictamente con los salarios mínimos termina afectando la calidad del empleo. “Si me ciño a lo que dicen que hay que pagar, estaría pagando malos sueldos”, expresó.

En ese sentido, aseguró que una reducción de impuestos permitiría ampliar el plantel de trabajadores. “Si los impuestos fueran menos, tendría diez empleados más”, afirmó, y explicó que hoy no incorpora personal adicional por el costo que implica sostenerlo.

Una empresa preparada para resistir

Consultado sobre la coyuntura económica, Herrera consideró que su empresa está en condiciones de atravesar un escenario adverso si fuera necesario. “La empresa está para aguantar”, aseguró, y explicó que cuenta con un importante capital de trabajo y stock de materia prima.

“Siempre trabajamos con un mínimo y un máximo de ventas. Si baja el mínimo, reforzamos reparaciones y otros servicios”, detalló, al tiempo que remarcó la importancia de diversificar dentro del mismo rubro.

Mirada a futuro

Finalmente, Herrera sostuvo que el desafío no es solo crecer, sino sostener lo construido. “Me conformo con que la empresa se mantenga, siga prolija y haciendo bien las cosas”, afirmó.

En ese contexto, volvió a sintetizar su mirada sobre el escenario que viene: mayor competencia, apertura comercial y un mercado más exigente. “Se vienen años muy competitivos”, reiteró, aunque confió en la capacidad de la industria nacional para adaptarse. “Tenemos con qué competir”, concluyó.