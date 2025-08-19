Sierras Bayas: Sortearon y adjudicaron lotes con servicio

Imagenes Mauricio Latorre

Este martes se realizó el sorteo y adjudicación de los 108 lotes del macizo de la ex fábrica ETA en la zona de Villa Arrieta. Un día sumamente esperado luego de varios años de gestiones, espera y lucha por parte de la comunidad, e integrantes de “Unidos por una vivienda para Sierras Bayas” y “Vecinos Autoconvocados de Sierras Bayas”, quienes durante años fomentaron y lucharon por la donación de estos terrenos.

Todo comenzó en el año 2015, en el mes de agosto, luego de una reunión de la que participó Federico Aguilera con vecinos en el Centro de Jubilados de Sierras Bayas, donde plantearon la necesidad de terrenos y viviendas en la localidad.

A partir de ahí comenzaron diversas gestiones que encabezó Aguilera y más personas involucradas en la búsqueda y la realización de un relevamiento de todos los terrenos en Sierras Bayas y consultas ante nación, provincia y municipio hasta dar con los terrenos de fábrica ETA.

La historia continuó durante años hasta finalmente llegar al proceso que se inició en julio de este año con la inscripción y continúa en la localidad este martes con el sorteo y adjudicación de 108 lotes con servicios.

El acto lo encabezó el Intendente Maximiliano Wesner, la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, Secretario de obras públicas Orfel Fariña, Director de tierras y regularización dominial Juan Sánchez, el concejal Federico Aguilera, Director de gestión territorial y candidato a concejal Leonardo Yunger, Delegado de Sierras Bayas Alejandro Pereyra y por la empresa ETA el Ingeniero Gabriel Scipioni.



