Sigue vigente el alerta amarilla por tormentas en Olavarría hasta el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarilla por tormentas para Olavarría, que abarca la noche de este martes y gran parte del miércoles.

Según el informe, durante la madrugada, la mañana y la tarde del miércoles se prevén tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos”, se indicó.

Además, se espera actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados entre 30 y 65 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

El pronóstico anticipa temperaturas máximas elevadas, con registros cercanos a los 28 grados para el martes y 27 para el miércoles.

Asimismo, se prevé inestabilidad sostenida en la región, con probabilidad de lluvias desde la madrugada del martes y condiciones similares durante el miércoles e incluso parte del jueves.