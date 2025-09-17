So conoció la identidad de las victimas fatales del siniestro vial de este miércoles

Dos personas, una mujer de 38 años y una niña de 9, murieron esta mañana en un trágico accidente automovilístico en la intersección de Camino de los Peregrinos casi ruta 60. Las víctimas fatales fueron identificadas como Laura Lavalle (38) y su hija Giovana Crocci (9).

El hecho ocurrió alrededor de las 11:05 horas, cuando por motivos que aún se investigan, el automóvil Renault Clio de color azul en el que se trasladaban chocó violentamente contra un limitador de altura en la columna central del camino.

Al llegar al lugar tras un llamado al 911, el personal policial y de emergencias encontró a un tercer ocupante, un niño de 6 años, quien fue trasladado de inmediato en un móvil policial al área de Pediatría del hospital local para ser atendido.

Según supo En Línea Noticias, el niño se encontraba en grave estado, internado en cuidados intensivos del Hospital.

Los niños concurren a la escuela Mariano Moreno, institución que suspendió las clases ni bien se conoció la noticia.

La medica del Hospital Municipal, a cargo de la ambulancia, confirmó el fallecimiento de Lavalle y la menor de edad en el lugar del accidente.

La Comisaría Primera de Olavarría se hizo cargo de la investigación. La fiscalía N° 10, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte, caratuló el caso como «Homicidio culposo». El vehículo fue secuestrado y la Policía Científica se encuentra trabajando en el lugar para determinar las causas exactas del siniestro.