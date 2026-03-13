Suspenden las clases en la Escuela 22 por un robo y destrozos en el edificio
En la madrugada de este viernes, delincuentes ingresaron a robar al edificio de la Escuela 22, ubicado en calle 9 de Julio al 4800. El hecho fue advertido alrededor de las 7 de la mañana por el personal no docente al arribar a la institución.
Según se informó, los autores del hecho habrían ingresado por la parte trasera del establecimiento. Una vez en el interior, ocasionaron diversos destrozos en las instalaciones.
Tras el hallazgo, se radicó la denuncia a través de un llamado al 911. Personal policial concurrió al lugar y constató lo sucedido. En el edificio también funciona el CENS 451.
Debido a que los investigadores y la Policía Científica deben realizar los peritajes correspondientes, además de las tareas de ordenamiento de los daños causados, las autoridades decidieron suspender las clases durante la mañana de este viernes.
(En Línea Noticias)