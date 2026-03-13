Suspenden las clases en la Escuela 22 por un robo y destrozos en el edificio

​En la madrugada de este viernes, delincuentes ingresaron a robar al edificio de la Escuela 22, ubicado en calle 9 de Julio al 4800. El hecho fue advertido alrededor de las 7 de la mañana por el personal no docente al arribar a la institución.

​Según se informó, los autores del hecho habrían ingresado por la parte trasera del establecimiento. Una vez en el interior, ocasionaron diversos destrozos en las instalaciones.

​Tras el hallazgo, se radicó la denuncia a través de un llamado al 911. Personal policial concurrió al lugar y constató lo sucedido. En el edificio también funciona el CENS 451.

​Debido a que los investigadores y la Policía Científica deben realizar los peritajes correspondientes, además de las tareas de ordenamiento de los daños causados, las autoridades decidieron suspender las clases durante la mañana de este viernes.

​(En Línea Noticias)