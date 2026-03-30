Tercer cambio desde que fue electa: María Adela Casamayor anunció su pase al Partido Libertario

La concejala de Olavarría, María Adela Casamayor, anunció este lunes su incorporación al Partido Libertario durante una rueda de prensa. En ese marco, aclaró que “nadie la apartó de manera legal de La Libertad Avanza” y explicó que, ante la falta de respuesta de los dirigentes provinciales, decidió continuar su camino político en otro espacio.

Asimismo, sostuvo que seguirá trabajando por las ideas de la libertad y en representación del presidente Javier Milei.

Del anuncio participaron Sergio Palahy Sosa y Gustavo Torrisi, junto al equipo local, desde donde señalaron que buscan consolidarse como una alternativa al oficialismo municipal.

Este movimiento representa el tercer cambio de espacio político desde que fue electa. Inicialmente asumió en el bloque de La Libertad Avanza, luego se apartó y conformó su propio bloque, denominado “Por Más Libertad”, y ahora oficializó su incorporación al Partido Libertario.

Cabe recordar que semanas atrás la edil había intimado mediante carta documento a autoridades seccionales de La Libertad Avanza tras la difusión de un comunicado que anunciaba una supuesta expulsión sin notificación formal, situación que ya evidenciaba tensiones internas dentro del espacio.