Tiempos de carambolas

Volver a las Fuentes, por Alexis Grierson y Josefina Bargas

Se vienen los cierres

Lo que les decíamos. La coyuntura, lo particular del desdoblamiento y otras yerbas hace que ni siquiera nos hayamos dado cuenta que el 9 de julio cierran las alianzas y el 19 de julio (al otro día es el día del amigo, unos tiempistas) cierran las listas. Las conversaciones siguen particularmente incipientes, y algunos cierres dependerán más de carambolas o decisiones de arriba que particularmente lo que se pueda arreglar en los distritos. Pero intentaremos hacer un estado de situación.

El acuerdo de La Libertad Avanza y el PRO marcha, con dudas, pero marcha. El Congreso de La Libertad Avanza parecía que empoderaba aún más al movimiento libertario pero horas después las partes que negocian el acuerdo tuvieron nuevos gestos de cercanía.

El tema son los distritos. De las secciones…ni que hablar. Ahí realmente puede pasar cualquier cosa. Pero en los distritos el tema está difícil.

Lo que le contamos hace algunos meses. Son muchos espacios para “pocos” lugares. Si bien hay confianza en que se puede hacer una buena elección (si se calculara de forma lineal entre el PRO y LLA en Olavarría hay una pecera de 60% de votos para ir a pescar) los acuerdos parecen difíciles.

Obviamente la lógica no es a la que estuvimos habituados durante 8 años de gestión Galli: no sólo las presidenciales fueron ganadas por Javier Milei, sino que en Olavarría el espacio libertario salió segundo en la general. Por nada, dirán ustedes. Pero ganar 1 a 0, por una centésima o por goleada o a kilómetros de distancia no difiere. El segundo lugar lo tuvo Celeste Arouxet.

En base a cómo se dieron las cosas desde diciembre de 2023 a esta parte, tanto Guillermo Lascano como Celeste Arouxet tienen “la referencia” a la hora de pensar el acuerdo local. Del otro lado, el ex intendente Ezequiel Galli, el diputado provincial Martín Endere y los concejales Hilario Galli y Guillermina Amespil han tenido acercamientos (el último fue una cena que data de varios días) para intentar generar acuerdos y avanzar hacia una unidad concreta.

Según logró saber este newsletter, en algunas cuestiones conceptuales, las más importantes, hay acuerdos: la postura crítica hacia Wesner, la certeza de que en unidad hay grandes chances de quedarse con la elección local y cierto rumbo que consideran que debería tomar la ciudad.

El tema son las formas (o los lugares en las listas). Según varias fuentes consultadas por este newsletter un espacio considera que merece mayor protagonismo mientras que otro considera que es su momento, su elección. En ese tironeo, al menos hasta las últimas horas, es en el que se encuentran.

Otro punto en el que pareciera haber coincidencia es en que las listas deberán tener dirigentes con cierto perfil, más orientado a la juventud y la renovación. Los dos espacios tendrían nombres para aportar, pero la desconfianza por la organicidad crece. Y en ese lugar está todo hoy.

Con un plus: la lista seccional es un misterio. Se nombraron muchísimas personas, pero nadie quiere arriesgar un nombre, no sólo porque nadie considera tener el peso para designar el 1, sino porque además hay una fuerte creencia que eso será “designado de arriba” para pelear en la Séptima. ¿Nombres? Desde Alejandro Speroni, Celeste Arouxet, Ezequiel Galli hasta un dirigente -o dirigenta- que “caiga como paracaidista” en la Sección proveniente de otro territorio.

Y ni qué hablar de otros espacios que visiblemente están construyendo en lo seccional. No estamos diciendo que buscan un lugar en la Legislatura, pero sí que su labor en la sección -que excede a Olavarría- podrían posicionar a sus dirigentes como “candidatos naturales” a ocupar lugares. Es el caso de la dirigente Andrea Coronel y el espacio del POT, representando al bullrichismo, así como también Daiana Musa con la agrupación de profesionales “La Púrpura” que tuvo un importante crecimiento en toda la Provincia. En lo que concierne a Olavarría también aparece como nombre el de Carola Patané, pero insistimos: por sus roles, están más relacionados a la Sección que a Olavarría. Pero todo puede pasar.

“Puede terminar en una carambola donde un espacio se quede afuera, donde Ahora Olavarría no tenga nada, incluso que todo sea para el PRO. Puede pasar cualquier cosa” blanquearon a este newsletter. Deseos hay muchos, y saben que el oficialismo local podría aprovechar algunas candidaturas para empoderar las propias. Pero todos son conscientes de que nadie tiene el poder suficiente para chasquear los dedos y ubicar los lugares en las listas.

En el medio, la fuerte postura libertaria en el Congreso de La Libertad Avanza en La Plata, que tuvo asistencia olavarriense y una bajada, concreta, de los “peso pesados” del movimiento con los Milei a la cabeza. Y con un Javier Milei que no ahorró en insultos (sí, insultos y agravios donde se pasó varios pueblos) hacia Kicillof. “Pichón de Stalin” fue lo más suave que le dijo…también se la agarró con los periodistas, que no los odia lo suficiente y trabaja para ello.

El tema es que el resultado del congreso en general dejó dos datos que no pueden ni deben obviarse: por un lado, el empoderamiento de Sebastián Pareja, alfil de Karina Milei y que el buen desarrollo del evento lo dejó encantado a Javier. Y por el otro que en los espacios de discusión de la dirigencia y la militancia hubo unanimidad al señalar que en ningún territorio, absolutamente nadie quiere estar debajo del PRO, sea en una candidatura a concejal, a diputado o senador provincial. Y hubo mucha firmeza en ese punto …

¿Y el peronismo?

Parece mentira, pero el peronismo atraviesa la situación 100% inversa a la que presentamos entre el PRO y LLA. Mientras continúa el tironeo entre las tribus internas a nivel provincial, en lo local el espacio goza de una unidad que terminó de ratificar la decisión de la Corte Suprema contra CFK, que no está exenta de tener algún roce pero es un escenario, en lo partidario, mucho más favorable.

Los acuerdos permanecen bastante aceitados: de hecho, se pudo observar una mayor participación en actividades de Eduardo Rodríguez (Frente Renovador) y algunos referentes del kicillofismo, como Telma Cazot o Liliana Schwindt. Hasta Alan Aguirre, de Principios y Valores, tiene una mayor visibilidad en este tipo de acuerdos.

¿Las listas? Hay punteos, hay nombres y hasta rumores. Pero todo, por ahora, bajo siete llaves. “Primero trabajar por la unidad, por la liberación de Cristina, por cambiar el país” señalaron a este newsletter ante la consulta.

Misma situación en la Provincia: para pensar la Sección el tema aún está bastante incipiente, sobre todo porque la unidad no está del todo garantizada. Y si bien hubo durante la semana buenas señales entre Kicillof, Máximo Kirchner y el resto de los espacios, un comentario de Carlos Bianco (Ministro de Gobierno de la Provincia) puso un poco patas para arriba lo que se había acordado.

Si bien planteó como “posibilidad” entre varios caminos en los que puede decantar, no fueron pocos los que interpretaron que aún ve como chance la ruptura con La Cámpora e ir como espacio aparte. Incluso, con alguna acusación que se pasó de chicana.

Eso pone en tensión lo que pueda pasar en la Sección: se escucharon varias versiones, pero hasta que no haya una definición el 9 de julio con el cierre de alianzas, todo será especulación. Incluso, que un intendente podría ser candidato a senador … y no testimonial. Un concejal podría reemplazarlo en su distrito. Pero falta, falta.

Como particularidad, esta semana las juntadas del sábado de Mejor Olavarría mutaron a una jornada por “Olavarría con Cristina – Es inocente. La queremos libre” que tuvo muchísima convocatoria. Incluso, codo a codo con las jornadas barriales de Mejor Olavarría.

Participó el intendente Wesner, concejales, funcionarios, estuvo el presidente del PJ Federico Aguilera y también el ex diputado provincial César Valicenti, uno de los principales referentes de La Cámpora en Olavarría y la Sección.

Valicenti de hecho fue el único orador, valoró la importante presencia -con una bandera gigante que atravesaba casi todo San Martín en la Plaza López Camelo de Pueblo Nuevo- y dijo que el hecho “trasciende una coyuntura electoral. Cristina fue muy clara en esto de que tenemos que ser militantes políticos y no militantes electorales”.

Incluso insistió en salir de la coyuntura electoral e incluso si el acto “conviene o no conviene” ante la mirada social y destacó que “es una cuestión de dignidad política y es un orgullo estar hoy aquí compartiendo esta jornada con todos ustedes”. Llamó a sumar militantes y a abrir el espacio “con fraternidad y sin peleas”.

¿Y el radicalismo?

En los últimos días, la dirigencia de la UCR Provincia -que tiene una especie de “comisión normalizadora” entre los dos espacios que discutieron la interna por haber sido judicializada- dialogó, vía zoom, con las ocho secciones electorales para recoger posturas sobre qué debería hacer el radicalismo en estas elecciones provinciales y nacionales.

¿El resultado? Más del 80% de los consultados admitió que no quiere ir ni con el kirchnerismo ni con La Libertad Avanza, y como alternativas se plantearon varias opciones: desde intentar reformular Juntos por el Cambio, acercarse sólo a la Coalición Cívica, armar un Frente Amplio con sectores del peronismo no kirchnerista, e incluso ir con la famosa Lista 3, es decir, solos y sin alianzas.

¿Y qué opinó la Séptima y Olavarría? En principio, buscar armar un frente lo más amplio posible entre sectores que quizás no simpatizan con el kirchnerismo y tampoco con el movimiento libertario. Si bien hay algunos bemoles, la intención es continuar un armado que sume en vez de aislar y con el que compartan ideales.

“De todas maneras somos muy prudentes con la postura del radicalismo, recién fue la apertura a consultas y si bien falta poco tiempo se debe pensar una decisión” explicaron desde el comité local a este newsletter.

También hubo un reconocimiento de un sector intentando acordar con La Libertad Avanza, pero es un sector “minoritario” y que tras las consultas “hubo una abrumadora mayoría que no quiere acercarse a ese espacio sobre todo porque no se comparten ni valores, ni formas, nada”.

En base a lo que se puede ver, más allá de lo que en realidad puede estar pasando es un acercamiento concreto entre la UCR y Encuentro Republicano Federal, espacio que comanda Mario Cura, que pareciera alejado del gallismo. De todas maneras, su concejal Miriam Mosescu está dentro del espacio amarillo en el Concejo Deliberante y no se puso en duda su identidad allí. Pero el espectro de acercamientos y alianzas aún es grande, y si bien falta poco, todo puede pasar.

Una encuesta sobrevuela Olavarría

Y encima, las encuestas andan de acá para allá. A las que cada tanto aparecen por teléfono, se le sumó una encuesta online -que te convocan por redes sociales- y no nos vamos a quedar con el foco en quién la impulsa o qué busca, sino lo que se pregunta. Porque no es menor y habla puntualmente de candidaturas, nombres y espacios.

Cuando se refirió al oficialismo local, la encuesta siempre hizo referencia al “espacio del peronismo” y que “es una lista que apoya el intendente Wesner”.

Si nos trasladamos al espacio opositor, se habla de Celeste Arouxet, Guillermo Lascano pero también si dicha lista “es apoyada” o “es integrada” por el ex intendente Galli.

También aparece la UCR con los nombres de Belén Vergel y Sebastián Matrella, mientras que aparecen espacios como la izquierda u “otros”.

Es una encuesta donde se buscan los temas de gestión: inseguridad, transporte, limpieza, salud y desempleo fueron algunas de las temáticas que se plantearon como “puntos fuertes” o “puntos flojos” y también se intentó medir imagen de dirigentes, incluso con preguntas abiertas a opinión.

También hubo espacio para lo nacional, para temáticas y también para las imágenes de dirigentes. Incluso, relacionados con los locales. Si bien es una encuesta típica de esta coyuntura previa a una campaña, es interesante ver los temas, los nombres y las consultas. De ahí sale todo después.

El Municipio y su semana de complicaciones

La semana política dejó novedades importantes en el ámbito de la gestión municipal con buenas muy buenas y malas bastante malas, al menos en términos de potencialidad. A qué nos referimos con esto último. Dos hechos centralmente.

El caso de la pérdida de monóxido de carbono en el Hospital de Pediatría en la madrugada del jueves no dejó consecuencias graves afortunadamente, pero puso en alerta al sistema de salud y a defensa civil, y demandó un operativo de intervención para detectar el origen de lo sucedido.

Además, en la semana se conoció que el Municipio asentó una denuncia por el hallazgo de licencias de conducir vencidas en la vía pública. Se trata de documentos oficiales que debían estar en resguardo hasta su destrucción. Más allá de la cuestión puntual, ya de por sí preocupante, otra vez la Dirección de Licencias de Conducir aparece en el entramado de un caso penal. Pasó hace dos años con las licencias otorgadas de manera irregular, que también derivó en una denuncia. Y ahora con este hecho, que se conoció porque una persona las halló en un tramo medianamente corto de la ciudad, las juntó y se decidió a comunicarlo para advertir de lo sucedido.

Durante el jueves se conoció que el intendente Wesner envió una nota a los trabajadores en la que informó el pago de sueldos y aguinaldos. La decisión de informar se basó en “intentos de desinformar a los trabajadores”. El jefe comunal aseguró que “circularon noticias falsas que atentan en la relación con los trabajadores”. Allí volvió sobre el señalamiento de medidas nacionales que derivan en «nuevos despidos y en los ingresos de las arcas municipales que continúan a la baja”. Y sostuvo que “aunque sea un año electoral esta gestión municipal no especula ni se compromete con erogaciones que pondrían en riesgo el pago de los salarios”.

A todo eso se suman las circunstancias: con el alerta por el frío el Ejecutivo lanzó un operativo de prevención. Contempla brindar abrigo, alimentación caliente y atención médica básica a personas expuestas al frío extremo.

Entre las buenas de la semana, vimos la entrega de los lotes de Colonia Hinojo donde se resaltó la “apuesta” por las localidades y la posibilidad del acceso a la vivienda. Asimismo, se lanzaron dos de las licitaciones más grandes en términos de fondos: el mantenimiento de caminos rurales (2.000 millones de pesos en presupuesto y cinco oferentes) y el mantenimiento de espacios verdes por casi 650 millones de pesos (el 23 de julio se conocen las ofertas).

Respecto del tema de caminos rurales señalemos que, a diferencia del año pasado, las distintas zonas se presupuestaron con montos diferentes. Había sido un punto cuestionado por el radicalismo desde el HCD en 2024.

El debate por la militancia

El jueves sesionó el Concejo Deliberante. Fue una sesión bastante amena, con varias entregas de reconocimientos a vecinos. Pero hubo un tema que generó debate: la participación local en la marcha del 18 de junio, el día que comenzó la detención de Cristina Fernández.

Se había presentado un proyecto de comunicación “rechazando la adhesión” a aquella marcha, redactado por “todos los bloques opositores”, según contó Marcelo Petehs (Por Más Libertad). Pero La Libertad Avanza intentó una modificación que derivó en un debate con la UCR. Por unos minutos “la oposición” no fue la unidad que se había descripto inicialmente. Las propuestas de modificación terminaron rechazadas por mayoría (con los votos radicales y de Unión por la Patria, desempató el doble voto presidencial) y quedó en pie el proyecto original, que fue aprobado por mayoría, sin el voto del oficialismo. Ahí sí la unidad opositora se hizo valer.

¿Pero qué se discutió? “Lo que cuestionamos es que hubo una marcha netamente política de un sector partidario que fue fogoneada a nivel local por el Ejecutivo y por el Sindicato de Municipales” dijo Petehs. “Nos dolió y preocupó que con recursos municipales se haya pagado el día a gente que decidió ir a una marcha política, afectando servicios esenciales” siguió para mencionar servicios afectados. Paola Odello (LLA) sostuvo que “los contribuyentes no tienen que pagar un día de sueldo de una persona que se fue a una marcha que nada tiene que ver con el trabajo”. Con ello propuso cambiar a un proyecto de resolución y agregar un artículo para “solicitar al Ejecutivo el descuento” de sueldo para los trabajadores municipales que fueron a la marcha “Argentina por Cristina” que se hizo en CABA.

Con el voto negativo radical se cayeron esas propuestas de modificación. “Estamos desviando quiénes son los culpables. La culpa es del gremio, no de los trabajadores. El STMO arrastró a todos los trabajadores a un paro” dijo Sebastián Matrella para explicar el voto de su bloque. Su compañero, Pancho González, completó la postura: “un STMO que se ve que ahora está en sintonía con el Ejecutivo. Y eso significó estar callados. No plantear discusión. Se ve que ahora los trabajadores cobran los sueldos que se merecen”.

El bloque LLA calificó la postura radical de “contradictoria”, pero ya no tenía fuerzas para sus propuestas.

Por el oficialismo habló Federico Aguilera. Tras expresar los límites al rol del Ejecutivo en relación a la declaración del paro por el STMO, afirmó que “no se afectó ni un peso del Municipio para la movilización y, el pago o no a los trabajadores que adhieren a una medida de fuerza está establecido por el ley, no por el intendente”.

Vamos a señalar que esta fue la única mención a la situación de la ex presidenta en la sesión, ya que como dijimos en ediciones anteriores, no se había hablado en la sesión del HCD que coincidió con la ratificación del fallo condenatorio. Hubo escuetas referencias de los bloques opositores que hablaron para subrayar la “culpabilidad” y el accionar de la justicia, y desde el oficialismo no se respondió sobre esos temas, ni hubo alusiones directas a la figura de Cristina Fernández.

Por último, sólo una mención de la sesión de algo que lo entendemos en línea con lo que señalamos antes de la licitación de caminos rurales. Es que LLA presentó un pedido de informe sobre el programa de acompañamiento a instituciones de larga estadía para adultos mayores. Agustín Romero en su respuesta aludió a la presentación del año pasado del mismo tema por parte de la bancada libertaria y dijo algo así como “escuchamos a la oposición” para explicar el origen de la iniciativa que lleva adelante el área de Desarrollo de la Comunidad.

Hay más

La movilización de la universidad. La comunidad universitaria de Unicen se movilizó el jueves en Olavarría en pedido de mejoras presupuestarias y en el marco de la manifestación nacional y de un paro nacional de 48 horas del Frente Sindical de Universidades Nacionales en contra del ajuste de Milei. El Paseo Jesús Mendía fue sede de una convocatoria que tuvo a referentes de todas las sedes universitarias. “Peleamos por los motores que hacen funcionar todo el sistema universitario” dijo Gustavo Flensborg decano de la Facultad de Sociales.

Bajo cero ¿y sin zona fría? A esta peli ya la vimos, pero parece que vuelve y con estreno después de las legislativas: el gobierno podría eliminar por decreto la ampliación del régimen de zona fría que se realizó en 2021. Los usuarios de Camuzzi de Olavarría y de otros 76 municipios tendrían aumento en la factura de gas.

Los Palmares avanza. En la comisión de Infraestructura del HCD comenzó el estudio del proyecto de ordenanza. Se definió enviar un pedido de informe al Ministerio de Hábitat de la Provincia y citar a distintas personas que hacen al proyecto de desarrollo urbano.

El newsletter

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas al que se puede acceder aquí. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.