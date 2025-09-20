Tormenta en Olavarría: Más de 35 milímetros de lluvia y ráfagas de 50 km

Barrio Villa Magdalena

Un fuerte temporal de lluvia y vientos afectó a Olavarría, registrando hasta las 17 horas un acumulado de 35.5 milímetros de lluvia y ráfagas de viento de alrededor de 50 km/h, tal cual habìa anticipado el SMN emitiendo alerta naranja y amarillo para la región.

A raíz de la situación, el Municipio de Olavarría ha desplegado un operativo de asistencia en distintos barrios de la ciudad. Personal de Protección Ciudadana y equipos de Obras Públicas se encuentran trabajando en las zonas más afectadas, realizando tareas de control y desobstrucción de sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Asimismo, desde la secretaría de Desarrollo de la Comunidad, a través de su guardia, se están atendiendo diversas situaciones de emergencia y brindando asistencia a los vecinos que lo requieran.

Se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Varios sitios de la ciudad sufrieron anegamientos pero en su gran mayoría, las aguas escurrieron rápido.

Coopelectric Informa:

Se registra la salida de Servicio de la Línea N° 1 de Media Tensión, lo cual ocasiona la interrupción del suministro en la localidad de Sierra Chica, Colonia Hinojo, Colonia Nievas y Bella Vista, la zona del Autódromo y los barrios Cuarteles y Mataderos.

El personal de Coopelectric está realizando las tareas operativas necesarias para poder restablecer el Servicio.