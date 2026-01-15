Tragedia en Azul: Un empleado del Banco Provincia murió tras ser golpeado por un poste de luz

Fuente y foto: Diario El Tiempo

Un trágico episodio ocurrió este jueves en la ciudad de Azul, donde un empleado del Banco Provincia perdió la vida luego de ser golpeado por un poste de luz que se desplomó en las inmediaciones de un taller de chapa y pintura.

Según se informó desde la Estación de Policía Departamental de Seguridad Azul, el hecho se produjo en la calle La Madrid, entre De Paula y Moreno. Minutos después de las 11:30, personal policial recibió un llamado desde el Hospital Municipal Pintos, donde se notificó que un hombre había ingresado sin vida al centro asistencial.

La víctima fue identificada como Diego Hernán Bianchi, azuleño y trabajador del Banco Provincia desde hacía varias décadas. El sumario penal iniciado por el hecho quedó radicado en la UFI Nº 13 del Departamento Judicial Azul, a cargo del fiscal Adrián Peiretti.

Antes del inicio del velatorio, el cuerpo fue sometido a una autopsia en la morgue de la Policía Científica de Azul. De manera preliminar, el informe forense determinó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de una grave lesión en la cabeza provocada por el impacto del poste de madera.

Bianchi desarrolló tareas como cajero tanto en la sede central del Banco Provincia en Azul como en distintas sucursales. Además, integraba la Comisión Gremial Interna de la Asociación Bancaria de la vecina localidad.

También tuvo una activa participación institucional en el Club Vélez Sarsfield de Azul. Desde la entidad deportiva expresaron su pesar a través de un comunicado en redes sociales, donde destacaron su rol como exdirigente y colaborador de la institución, y acompañaron a su esposa Laura, a sus hijos Bruno y Simón, familiares y amigos en el dolor.

A raíz del fallecimiento, el club declaró 24 horas de duelo, suspendiendo la atención administrativa, los entrenamientos y las actividades deportivas en su gimnasio.

Durante la tarde de este jueves, los restos de Diego Hernán Bianchi eran velados en una de las salas de Servicios Sociales Di Blasio SRL. El sepelio está previsto para este viernes a las 9 en el cementerio privado Jardín Azul, donde se realizará una despedida a cargo del secretario general de la Asociación Bancaria de Azul, José Luis Iturralde.