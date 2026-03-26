Tragedia en el barrio Coronel Dorrego: murió electrocutada una niña de un año y medio

Una pequeña de un año y medio de edad murió electrocutada en un trágico hecho que se produjo este jueves en horas de la tarde en una vivienda del barrio Coronel Dorrego.

Voceros oficiales indicaron que la menor habría sufrido una descarga eléctrica en su vivienda, ubicada en calle Dorrego al 900, se cree, al tomar contacto con una heladera.

De acuerdo a los primeros datos, fueron sus propios padres quienes advirtieron la situación y, decidieron trasladarla de urgencia en un vehículo particular al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

Sin embargo, al ingresar al centro de salud, los profesionales médicos confirmaron su fallecimiento.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal policial se dirigió al domicilio, donde se dispuso la preservación del lugar y la intervención de Policía Científica, con el objetivo de realizar las pericias correspondientes.

“Se iniciaron actuaciones por averiguación de causales de muerte y se dio intervención a la fiscalía”, indicaron fuentes vinculadas al caso.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°4, que buscará determinar con precisión cómo se produjo el trágico hecho.