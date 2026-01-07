Tragedia en el barrio Isaura: Las hijas de una de las víctimas fatales destacaron la atención del hogar La Sabiduría

En medio del profundo dolor que atraviesan tras la pérdida de su madre en el incendio ocurrido en un geriátrico del barrio Isaura, las hijas de una de las víctimas fatales difundieron un mensaje público en el que resaltaron el acompañamiento, la contención y la calidad humana del Hogar La Sabiduría, institución en la que residía su mamá.

Quienes firman este comunicado son Mariel Andrea y Bettina Elizabeth La Spina, hijas de Estela María Tacchella.

“Hoy, mi hermana y yo atravesamos un profundo duelo. En un trágico accidente falleció nuestra mamá”, expresaron Mariel Andrea y Bettina Elizabeth La Spina, hijas de Estela María Tacchella, al inicio del texto que decidieron hacer público.

En su testimonio, señalaron que durante mucho tiempo La Residencia de la Sabiduría “fue mucho más que una institución”, al describirla como una verdadera extensión de sus hogares. “Un lugar maravilloso, genuinamente lleno de sabiduría, carisma y, sobre todo, de un amor inmenso”, manifestaron, al tiempo que destacaron el equipo humano que allí trabaja, al que definieron como “excepcional” y de una calidad “difícil de describir con palabras”.

En el mensaje hicieron una mención especial a Sergio Ruiz, responsable del hogar. Sobre él indicaron: “Una persona noble, sincera y profundamente sensible. No alcanzan los adjetivos para definir su calidad humana”. También agradecieron el acompañamiento permanente, los mensajes y videos que recibían, y la presencia constante en los momentos difíciles. “Gracias por decirnos siempre, con una sonrisa: ‘dejámelo a mí’”, señalaron.

Las hermanas expresaron además su deseo de que el responsable del hogar pueda “volver a levantar, con el mismo honor y compromiso con el que trabajaste cada día, un nuevo espacio de Sabiduría”, al considerar que es algo que “verdaderamente lo merecés”.

En el tramo final del texto, pidieron que el mensaje sirva para “traer claridad frente a quienes hablan sin conocer lo vivido por las familias”, y para reconocer el trabajo “incansable” de todo el equipo de colaboradoras del hogar, a quienes señalaron que con el tiempo se convirtieron “en nuestras hermanas”.