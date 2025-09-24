Trágico accidente en la Ruta Provincial 51: dos muertos y un herido grave

Foto Noticias Laprida

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este miércoles en la conocida “Curva de Sarachu”, a la altura del kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51. El saldo fue estremecedor: dos personas fallecidas, un herido grave y una persona ilesa.

El siniestro se produjo minutos antes de las 6 de la mañana cuando, por causas que aún son materia de investigación, un automóvil y un camión colisionaron violentamente. Tras el impacto, el vehículo de menor porte se incendió y dos de sus ocupantes quedaron atrapados, falleciendo calcinados en el lugar.

Una tercera persona que viajaba en el auto logró salir por sus propios medios y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz”, donde permanece internada en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado. El conductor del camión, en tanto, resultó ileso.

La Ruta 51 permaneció totalmente cortada hasta pasadas las 8 de la mañana, momento en el que se restableció el tránsito. Policía Científica continúa trabajando en el lugar para determinar las causas del accidente e identificar formalmente a las víctimas.

En el operativo participaron las unidades 9 y 10 de los Bomberos Voluntarios de Laprida, bajo la coordinación del jefe del cuerpo activo Cristian Mendia, efectivos del Destacamento Policial de San Jorge, Policía de Seguridad Vial de la rotonda Laprida-La Madrid, personal de salud del Hospital Municipal y peritos de Policía Científica de Azul.