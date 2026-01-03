Tras un incendio, el Municipio realizó un operativo de limpieza en una vivienda de avenida Pringles

Durante la mañana de este sábado, el Municipio de Olavarría llevó adelante un operativo integral de limpieza en una vivienda ubicada en avenida Pringles 1130, donde días atrás se había registrado un incendio y se detectó una importante acumulación de residuos.

El trabajo fue realizado de manera conjunta por equipos de la Subsecretaría de Desarrollo Social y de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en función de las particularidades del caso y los riesgos que presentaba el inmueble.

Según se informó oficialmente, el dispositivo incluyó la labor articulada de más de 20 personas, quienes realizaron el retiro de materiales acumulados tanto en el frente como en la parte posterior de la vivienda.

Para llevar adelante las tareas se dispuso la colocación de cuatro contenedores, que fueron completados con distintos tipos de residuos. En paralelo, también se utilizaron camionetas municipales, cuyos cargamentos fueron trasladados al Relleno Sanitario Municipal.

Durante el operativo estuvieron presentes la subsecretaria de Desarrollo Social, María José Maidana, y el subsecretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, quienes supervisaron el desarrollo de los trabajos.

Desde el Municipio se indicó que las tareas continuarán en las próximas horas, esta vez a cargo de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, con el objetivo de completar la intervención en el lugar.