Tres hombres imputados tras un allanamiento por abigeato y drogas en Sierra Chica

Personal de la Subcomisaría de Sierra Chica, con la colaboración del GAD, Comisaría Primera, Subcomisaría de Hinojo y la DDI Olavarría, llevó a cabo un operativo que permitió el esclarecimiento de un hecho de abigeato ocurrido el pasado 7 de abril.

La investigación se inició tras labores de campo y testimonios recolectados entre vecinos de las inmediaciones del lugar del hecho. Según se estableció, tres hombres que circulaban a pie faenaron un animal vacuno y se repartieron la carne para consumo personal.

A raíz de las pruebas recolectadas, la Dra. Fabiana San Román, a cargo del Juzgado de Garantías N° 1, otorgó las órdenes de registro para tres domicilios. Los procedimientos resultaron positivos, lográndose el secuestro de 100 kilogramos de carne vacuna fraccionada, cuatro patas de un animal vacuno de pelaje colorado y prendas de vestir y calzado con manchas hemáticas. También se incautó una munición de fusil intacta y tres teléfonos celulares.

Hallazgo de estupefacientes y otros elementos

Durante las diligencias, los efectivos hallaron tres plantas y cogollos de cannabis sativa, lo que dio lugar a una causa paralela por infracción a la Ley 23.737 con intervención de la UFI N° 19.

Asimismo, se recogieron dos motosierras que se encontraban ocultas y de las cuales los moradores no pudieron acreditar propiedad, iniciándose actuaciones por «Averiguación de ilícito» bajo la órbita de la UFI N° 10. Desde la dependencia policial solicitaron que aquellas personas que puedan reconocer estas herramientas como de su propiedad se acerquen a la sede de la Subcomisaría de Sierra Chica.

Respecto a la carne secuestrada, se tomaron muestras para peritajes y se dio intervención a personal de Bromatología para su posterior decomiso. Los tres hombres fueron notificados de la formación de la causa por los delitos de abigeato, infracción a la ley de drogas y averiguación de ilícito.