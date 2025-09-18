Tres personas trasladadas al Hospital tras un fuerte accidente en Del Valle y Junín

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves en la intersección de Avenida Del Valle y Junín, cuando colisionaron una moto de 250 centímetros cúbicos y un automóvil Peugeot 308.

De acuerdo con los primeros testimonios, la moto circulaba por Avenida Del Valle en dirección a Ituzaingó, mientras que el auto, conducido por un hombre adulto mayor, lo hacía por la mano contraria. En ese trayecto, el vehículo intentó realizar una maniobra en “U” y no advirtió la presencia de la moto, que impactó violentamente contra el lateral derecho del Peugeot.

A raíz del choque, el motociclista —un joven mayor de edad— sufrió lesiones y quedó tendido en el piso durante varios minutos hasta la llegada de la asistencia médica. En el automóvil viajaban además del conductor, un menor de edad que sufrió cortes en el rostro producto del estallido de vidrios.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas y de la base UTOI, quienes convocaron a una ambulancia del Servicio de Salud Pública. Los profesionales médicos trasladaron al Hospital Municipal de Olavarría tanto al motociclista como al conductor del Peugeot y al menor que lo acompañaba.

Si bien hasta el momento no se emitió un parte médico oficial, se indicó que, en principio, las lesiones no serían de gravedad.

El tránsito en la zona permaneció parcialmente interrumpido y fue asistido por personal policial, a la espera de la realización de las pericias correspondientes.