Un ciclista de fue atropellado por un automóvil en La Madrid y Colón

Un hombre de 52 años que circulaba en bicicleta resultó herido este viernes tras ser arrollado por un automóvil en la intersección de avenida La Madrid y Colón, en Olavarría.

De acuerdo con la información recogida por En Línea Noticias, el ciclista fue embestido por un Ford Fiesta y sufrió un golpe en la cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

La circulación permanece cortada sobre La Madrid, con desvíos hacia Rivadavia. También se mantienen cortes en calle España.

En el lugar trabajó personal policial y de tránsito, que dispuso los cortes preventivos mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.