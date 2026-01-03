Un herido en un choque entre una moto y una bicicleta

​Un accidente de tránsito se produjo este sábado en la intersección de la avenida Urquiza y la calle Giovanelli, donde colisionaron una motocicleta y una bicicleta.

​El hecho ocurrió cuando, por causas que se intentan establecer, una motocicleta Mondial LD 110cc impactó contra una bicicleta tipo playera marca Fiorenza. El motovehículo era conducido por un joven de 20 años, mientras que en el rodado menor circulaba un hombre de 77 años.

​Al lugar asistió una ambulancia del servicio público, que trasladó al ciclista al Hospital Municipal. Según el reporte médico, el hombre ingresó con un traumatismo de cráneo sin riesgo de vida y permanece en observación.

​Personal del Comando de Patrullas de Olavarría preservó el lugar para el trabajo de la Policía Científica. Los vehículos involucrados fueron recogidos y remitidos a la Comisaría Segunda por cuestiones de jurisdicción.

​