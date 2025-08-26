Un joven fue aprehendido por desobediencia tras una peligrosa fuga

Un joven de 25 años fue aprehendido tras protagonizar una persecución por las calles de la ciudad, luego de ser sorprendido circulando en contramano por personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana. El individuo, se dio a la fuga en dos ocasiones, realizando maniobras peligrosas antes de ser finalmente interceptado en la intersección de la Avenida Pueyrredón y la calle Tacuarí.

El hecho se originó en la esquina de la Avenida Pringles y Pelegrino, cuando efectivos que realizaban un operativo de prevención de ilícitos observaron un automóvil Citroën C4 circulando en sentido contrario por Pelegrino, en dirección al Club Estudiantes.

Al notar la presencia policial, el conductor aceleró y emprendió la huida. Tras una primera interceptación, y desoyendo las órdenes del personal, el joven volvió a subirse al vehículo y reinició la fuga, sobrepasando a los agentes y realizando maniobras intempestivas que pusieron en riesgo la seguridad del tránsito.

Finalmente, el operativo cerrojo tuvo éxito en Avenida Pueyrredón y Tacuarí, donde se logró la aprehensión del sujeto de 25 años, domiciliado en nuestra ciudad.

El vehículo fue secuestrado en el lugar y se labró la correspondiente infracción a la Ley de Tránsito 24.449. Por el hecho, se inició una causa caratulada como «Desobediencia», con intervención de la UFI N° 4, a cargo de la Dra. María Paula Serrano.