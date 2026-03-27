Un joven fue herido con un arma blanca tras una pelea en Chacabuco y Del Valle

Un episodio violento se produjo la tarde de este viernes en la intersección de Chacabuco y Del Valle, en la vía pública. Dos personas que mantenían un conflicto de vieja data se agredieron físicamente, resultando una de ellas con heridas de arma blanca.

La víctima sufrió un puntazo debajo del pómulo derecho y otro en el brazo. Al lugar arribó personal del Comando de Patrullas de Olavarría, que disuadió la gresca y solicitó una ambulancia del sistema de salud pública.

Personal médico del Hospital Municipal asistió al joven en el sitio del hecho y posteriormente procedió a su traslado al centro asistencial para una mejor atención.

Durante el operativo, el herido intentó agredir a los efectivos policiales, quienes debieron utilizar la fuerza para contenerlo hasta que finalmente se calmó. En el sector se registró una fuerte conmoción entre los vecinos debido al despliegue de varios móviles policiales.