Un menor sufrió graves heridas al ser arrollado por un colectivo de Tu Bus

Un menor de alrededor de quince años fue embestido en la tarde de este martes en la rotonda de Pellegrini y Del Valle.

El episodio involucró a la unidad 73 de la empresa Tu Bus, quien atropelló a la víctima que intentaba cruzar la calle.

A raíz del siniestro, fue convocada de urgencia una ambulancia del servicio de salud pública municipal, quien trasladó a la víctima con lesiones de consideración en sus piernas.

El tránsito en el lugar se encuentra interrumpido por la policía en Pellegrini, en dirección a Colón. Y entre Vélez Sarsfield y Del Valle.

Trabaja en el lugar personal policial del CPO, a la espera de las pericias correspondientes.