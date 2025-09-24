Un motociclista herido tras un choque en Alberdi y San Martín

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles en la intersección de Alberdi y San Martín, donde colisionaron una moto Corven 110 cc, utilizada como motomandado, y un auto Renault 9.

Según se indicó, el automóvil circulaba en dirección al centro de la ciudad cuando fue impactado en la parte trasera izquierda por la moto. Producto del golpe, el conductor del rodado menor cayó a la cinta asfáltica y sufrió heridas en sus piernas.

De inmediato intervino personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que solicitó la presencia de una ambulancia del Servicio de Salud Pública Municipal. La víctima fue trasladada a la Guardia de Adultos del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, donde recibió asistencia médica.

En principio, se informó que las lesiones no revestirían gravedad.