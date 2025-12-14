Un movimiento incesante

Un cambio en el Legislativo que hace sospechar: ¿el Ejecutivo intentará impulsar un aumento de tasas? La advertencia desde el bloque UCR. Renovación en la conducción libertaria: sin cambios en Olavarría, Celeste Arouxet quedó ratificada.

Volver a las Fuentes, por Alexis Grierson y Josefina Bargas

Mayores contribuyentes, un cambio clave

El jueves sesionó el Concejo Deliberante. Iba a ser una sesión para nada importante. Inicialmente, se iba a tratar la preparatoria del Programa de Lucha contra la Tucura. Pero la verdad que hubo dos sorpresas.



El miércoles llegaron los concejales a la comisión de Labor Parlamentaria y donde debería haber un solo proyecto para tratar había tres: el intendente Maximiliano Wesner mandó dos temas más. Su licencia para el mes de enero y la modificación del listado de mayores contribuyentes.



¿Qué? ¿En diciembre? Sí, insospechado. La Ley Orgánica establece que el listado debe conformarse “del 1º al 15 de mayo” de cada año con los titulares y los suplentes. Y no dice mucho más, solamente se prevén cambios en el listado relacionados con algún hecho muy excepcional. De esa manera, hasta el 1º de mayo de 2026 la conformación de los mayores contribuyentes respondía a la distribución de fuerzas anterior a la renovación del 10 diciembre. En concreto: Fuerza Patria no iba a tener mayoría.



El oficialismo aprovechó “el vacío” y salió con una jugada novedosa en la historia legislativa de Olavarría: modificó el listado. No es que ingresaron nuevos mayores contribuyentes, ya que eso no está permitido hasta mayo del año que viene. Lo que se hizo fue reorganizar el listado que ya está cambiando los titulares y los suplentes de cada bloque de manera tal que se correspondan los titulares con la cantidad de concejales.



Los movimientos son forzados. Por ejemplo, Fuerza Patria y La Libertad Avanza que sumaron concejales, sumaron mayores contribuyentes de tal forma que a los titulares que ya tenían sumaron algunos de los suplentes. El gallismo y la UCR que perdieron concejales, entonces, disminuyeron sus titulares y algunos de los que dejaron de ser titulares pasaron a ser suplentes de las otras fuerzas. Inaudito.



Pero la consecuencia es muy concreta: Fuerza Patria logra tener mayoría propia con el doble voto del presidente. ¿Para qué lo necesita? ¿Y para qué lo necesita ahora y no puede esperar a mayo? La respuesta surge muy rápido: para aplicar eventuales modificaciones impositivas, algo que no fue presentado hasta ahora, pero que podría pasar tranquilamente.



“Evidentemente hay un claro apuro para tratar algo que desconocemos, relacionado con algún aumento de tasas o algo por el estilo, que para eso están los mayores contribuyentes. Seguramente esto lo vamos a conocer en los próximos días y dudo mucho que sea en favor de los vecinos” expresó el concejal radical Francisco González.



En la sesión del jueves, desde la UCR se propuso el pase a comisión de ese proyecto, pero no fue avalado. Con los votos de Fuerza Patria y La Libertad Avanza quedó todo aprobado.



Justamente, Pancho González llamó la atención sobre el acompañamiento de la bancada libertaria. Es que tuvo en cuenta que también aumenta su número de mayores contribuyentes titulares, aunque —según indicó— algunos de ellos tendrían internas abiertas dentro del espacio. “Por lo que nos decían algunos de esos mayores contribuyentes ya no responden por algunos movimientos internos que tienen ellos, la verdad desconozco, pero era lo que decía” en la sesión, contó.

Hay señales

En Volver a las Fuentes hace varias ediciones que venimos planteando que es posible que el Ejecutivo impulse cambios impositivos para 2026. Vemos intenciones de hacer un replanteo conceptual y, además, desde el Ejecutivo se ha expuesto -en off- que han observado tasas y cobros desactualizados y fuera de uso que requerirían modificar las ordenanzas para darlas de baja.



A eso sumamos otros elementos para que esos cambios incluyan también aumentos. La situación financiera complicada hoy, con números en rojo, con reiteradas advertencias por la caída de ingresos propios y de coparticipación provincial y, además, aún con dudas por el Fondo para Municipios 2026 que avaló la Legislatura provincial ya que desde Nación expresaron su rechazo a habilitar el endeudamiento.



Y, sumemos una tercera señal, más sutil: el corrimiento de la fecha de suba de tasas por decreto. No se aplicó a partir de julio, como se hace habitualmente la segunda modificación semestral calculada por inflación, sino que pasó a septiembre de este año. Lo que lleva hasta marzo de 2026 la próxima suba por decreto. Habría (léase en condicional) una ventana en enero para dictar otro aumento, por ordenanza, sin aplicar “doble imposición”.



Repetimos: son señales. No certezas. Pero señales que clarifican este apuro del Ejecutivo por lograr muy rápidamente la mayoría propia con mayores contribuyentes sin necesidad de negociar contenido de ordenanzas con otras bancadas.

La agenda del HCD

La actividad del Legislativo indica que es muy probable que se aproximen horas muy agitadas: todo se daría en el lapso de 8 días comenzando desde el lunes, ya que la secretaria de Hacienda María Eugenia Bezzoni asistirá a la Comisión de Presupuesto -ampliada- para explicar detalles y evacuar dudas sobre el Presupuesto 2026, una ya tradición de estos tiempos.



Ese mismo día, los concejales recibirán a miembros de la Comisión de Lucha contra las Plagas que van a exponer sobre la ordenanza de recaudación para fumigar contra la tucura.



De ahí, si no hay sorpresas, pasamos al 23 de diciembre, que será uno de los días más intensos del deliberativo: se tratará el Presupuesto 2026 y con mayores contribuyentes se votará la ordenanza para aprobar la tasa para la lucha contra la tucura. Ahí va a debutar la nueva distribución de mayores contribuyentes.



Pero además, la jefa de Gabinete brindará el informe de gestión. Va a ser largo, a modo de ejemplo, desde la UCR se informó que enviaron 60 preguntas.



Este informe cumple con la ordenanza que obliga a la presencia de la funcionaria, pero aclaremos que no cumple con el espíritu con el que fue creado que es informar al HCD antes de debatir el presupuesto del año entrante. Es decir, la ordenanza prevé la asistencia del funcionario a cargo durante el periodo ordinario dos veces, una de ellas después de la presentación del proyecto presupuesto. Este año se dieron particularidades que postergaron la llegada del proyecto desde al HCD, pero es cierto que casi nunca se cumple con los plazos de los informes y los bloques suelen aprovechar la visita para que se respondan los pedidos de informe que no tuvieron respuesta formal durante el año. Más allá de estas observaciones, las intervenciones de la Jefa de Gabinete dejan numerosos datos importantes. Veremos si esta vez también es el caso.

La interna libertaria, edición juventud

Hay novedades importantes, pero para explicarlas iremos en orden cronológico. Como veníamos siguiendo la historia, parecía que la interna libertaria dejaría cambios grandes en Olavarría, de coordinadores, de referentes, de muchas cosas. Pero para analizar lo que sucede en La Libertad Avanza, tenemos que tener otra vara. Ni más alta ni más baja, distinta. Totalmente distinta a la política tradicional.



Arrancaba la semana y, tal como sucede en estos temas, una novedad rompía con la lógica y la edición de este newsletter: Blas Chazarreta era designado como coordinador de la Juventud de La Libertad Avanza en Olavarría, desplazando a Luca Spitale (de Las Fuerzas del Cielo) en ese lugar.



Los trascendidos daban cuenta que el corrimiento era una de las primeras aplicaciones de la doctrina que Karina Milei y Sebastián Pareja anunciaron en Mar del Plata: a críticas que pasaban de lo interno a lo público, sanciones. Incluso, con la salida de las coordinaciones.



De todas maneras, el propio Spitale señaló que él había salido de la coordinación de la Juventud en septiembre, para las elecciones bonaerenses, mientras que celebró en un diálogo con Radio Olavarría que se haya cubierto con Chazarreta la coordinación de la Juventud local, al mismo tiempo que él se identificó como referente de la Juventud de Las Fuerzas del Cielo en la Sección.



Admitió que no cayó bien enterarse de la novedad por los medios pero aún así, se mostró predispuesto a trabajar con Chazarreta en las coordinaciones de la Juventud.



Es que en una foto fuerte -y en un gesto también- el flamante coordinador se mostró con Spitale, Celeste Arouxet y Guillermo Lascano, referentes de LLA en Olavarría. “Durante la reunión, se diagramaron las bases de trabajo conjuntas y se acordaron las formas de diálogo y unidad, reafirmando el compromiso con las ideas del Presidente Javier Milei” se detalló.



Asimismo, se destacó que “la reunión contó con la presencia de referentes de La Libertad Avanza Olavarría y se centró en fortalecer la unidad y el trabajo en conjunto para seguir adelante con los objetivos del espacio”.



Si bien la foto causó mucha sorpresa por las tensiones internas propias del espacio, Chazarreta logró sacarse fotos con todas las tribus libertarias, desde Daiana Musa de La Púrpura pasando por el diálogo -y también la imagen- con los integrantes del bloque Por Más Libertad, entre otros.

Ratificaron la coordinación

Para sorpresa de muchos -no de todos, pero sí de muchos- el viernes hubo reunión de coordinadores de distritos de LLA a cargo de Pablo Disalvo y se conoció, según varias fuentes consultadas por este newsletter, que Celeste Arouxet fue ratificada como coordinadora local del espacio.



Además, también fueron ratificados en los organismos nacionales, lo que convalida per sé la movida de Lascano de regreso al HCD manteniendo su cargo en PAMI.



En los últimos días, Arouxet comenzó a ganar visibilidad -estuvo en la asunción de consejeros escolares, entre otros actos- y mostrarse con varios grupos distintos dentro del ámbito libertario, en reuniones en las que se vieron a Lascano y Spitale también, entre los más destacados.



La noticia generó un fuerte cimbronazo puertas para adentro del espacio: las novedades que llegaban de semanas atrás hacían sospechar otro desenlace que no se produjo y las diferencias de otros espacios con Arouxet quedaron explicitadas en el fastidio tras conocer que fue ratificada en el cargo partidario.



De todas maneras, la palabra fue “sorpresa”: nadie vio venir la decisión que comunicó el coordinador seccional Disalvo, e incluso se esperaba otro movimiento. ¿Gamondi había quedado a un paso de PAMI y finalmente se quedó sin lugar incluso en el Concejo Deliberante? Lascano anticipó que volvería a la función plena de PAMI en marzo, pero…



Lo concreto es que la próxima semana será clave para ver el peso de la decisión en torno a manifestaciones y el trabajo que tendrá el espacio de cara al futuro. Disalvo en la sección y Arouxet en Olavarría será algo que escucharemos bastante. Dos juventudes, Lascano en el HCD y un armado, en paralelo, que se mantiene pero con mucha incertidumbre tras las últimas decisiones.



Ahora, ¿cuál es la diferencia insalvable salvando las cuestiones de forma que ya han sido denunciadas por los espacios tiempo atrás? En líneas generales, hemos escuchado -y visto- que LLA trabaja de forma incondicional por la figura de Javier Milei Presidente, mientras que el otro sector también se referencia en Sebastián Pareja.



Ese detalle de militar solo por Milei es uno de los principales valores de los actuales referentes libertarios: de hecho, el joven Spitale explicó que desde Las Fuerzas del Cielo no se milita a Agustín Romo, ni a Nahuel Sotelo, ni Gordo Dan: se milita a Javier Milei. Eso no quita, claro, que el sector que se referencia en Pareja no milite a Milei, pero confía más en los armados estructurales que sólo acompañar al Presidente en su gestión. En ese armado aparece Pareja. Y en ese detalle, el fondo de una feroz interna.

Más asunciones

En un acto en la Escuela Secundaria 16 juraron y asumieron los nuevos consejeros escolares: Ariel Rodríguez y Carla Bascones por Fuerza Patria, y María Laura Salvador y Marcelo Carneri por La Libertad Avanza.



Fuerza Patria conserva la presidencia a través de Florencia Cervino, integrante del sector cercano a Movimiento Mayo y quien fue electa consejera en 2023. Ariel Rodríguez, presidente saliente, pasó al cargo de tesorero.



En el acto estuvieron autoridades educativas y municipales, además de representantes de los dos sectores políticos que ingresaron nuevos miembros. Fue un acto con altísima asistencia, a pesar del calor que imperaba en la mañana del miércoles.



Por otro lado, también esta semana Evelyn Díaz asumió como senadora provincial en la Legislatura. La olavarriense quedó formalmente integrada a la Cámara en el bloque de Unión por la Patria. “Por mi familia, por mis compañeros y compañeras, por Néstor y por la libertad de Cristina, sí, juro” dijo. Inés Laurini de Azul y Marcos Pissano de Bolívar completaron el trío de senadores para la bancada oficialista bonaerense.



Muy poquito después, con la elección de autoridades y la aprobación de licencias a algunos de los senadores electos por Fuerza Patria (y de La Libertad Avanza), quedó nuevamente en evidencia la interna del peronismo con fuertes tensiones que hasta impidieron las designaciones.

Cortitas

Los docentes bonaerenses presionan por paritarias. Las finanzas apretadas de la Provincia amagan con complicarse más si Nación no autoriza la toma de deuda. En ese contexto, el Frente de Unidad Docente Bonaerense reclamó al Gobierno de Kicillof negociar suba salarial para este mes. El objetivo es “poder llegar a una recomposición o al menos poder ganarle un poquito más a la inflación” según explicó la secretaria de SUTEBA Olavarría, Verónica



“De modernización no tiene nada”. Así definió la secretaria de la CTA Regional Olavarría, Hosanna Cazola, el proyecto de reforma laboral de Milei que en breve comenzará a debatirse en el Senado de la Nación. Adelantó que, junto a la CGT, las dos CTA se movilizarán el 18 de diciembre y que habrá actividades distritales para evidenciar la oposición a la propuesta de Javier Milei. “El jueves en la movilización intentaremos nuevamente unificar los reclamos que cada uno de los sectores ha llevado adelante durante estos dos años porque siempre consideramos que la construcción de la correlación de fuerzas en la calle va a ser lo que frene estas políticas de crueldad” dijo.



Coopelectric, deudora. CAMMESA embargó una cuenta bancaria de Coopelectric. A principios de diciembre la empresa solicitó al Banco Provincia retener fondos en reclamo de un pago por 3.410 millones de pesos. Radio Olavarría dio a conocer la novedad y la cooperativa informó que avanzan negociaciones para poder regularizar la situación.



Se renovó la conducción de UCR. Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, es el nuevo presidente del Comité Nacional. “Una oxigenación es necesaria” dijo el concejal Francisco González en Radio Sapiens horas antes del desarrollo del plenario electoral.

