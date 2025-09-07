Un niño desapareció de un campo de Olavarría y es intensamente buscado

Tiene ocho años.

En la mañana de este domingo se confirmó que un niño de 8 años está siendo intensamente buscado luego de desaparecer de un campo ubicado en el Partido de Olavarría. El Subsecretario de Seguridad del Municipio, Elías Quintas se ha sumado a las tareas de búsqueda del pequeño.

El niño se llama Dylan González Pereyra.

Según se informó de manera oficial se ausentó del Establecimiento «San Bernardo» ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Olavarría.

Dylan González Pereyra mide alrededor de un metro y media, es de tez trigueña con cabellos oscuros y ojos marrones. Cuando desapareció vestía una camiseta térmica color blanco, pantalón bordó y crocs color rosas.

Se cree que el pequeño se ausentó del campo junto a su perro, un animal mestizo de pelaje marrón y blanco.

Cualquier información sobre el paradero del pequeño comunicarla al 911.