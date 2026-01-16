Un niño sufrió importantes lesiones en su pie al ser atacado por un perro pitbull

Un niño de 9 años resultó gravemente herido en uno de sus pies tras ser atacado por un perro en la vía pública, en un hecho ocurrido en la noche del jueves en la zona de Del Valle y Pourtalé, en la ciudad de Olavarría.

Según se informó, el menor fue ingresado al sector de Pediatría del Hospital Municipal con una lesión en el pie derecho, con riesgo de pérdida del dedo meñique. El episodio se produjo alrededor de las 22 horas del jueves, cuando el niño circulaba junto a su padre en una motocicleta por avenida Del Valle, en dirección a Pourtalé.

En esas circunstancias, desde el predio de un complejo deportivo ubicado en el lugar salió un perro, de características similares a la raza pitbull, que atacó al menor y le provocó las heridas por las que debió ser asistido de urgencia.

Voceros calificados confirmaron a En Línea Noticias que, luego del hecho, el animal fue identificado al igual que su dueña, que quedó formalmente notificada del inicio de una causa judicial respecto al accionar del animal.

Al momento se instruyen actuaciones como «Lesiones culposas».

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de Azul, que avaló las actuaciones realizadas y dispuso la continuidad del proceso judicial correspondiente.