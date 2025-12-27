Un olavarriense involucrado en la tragedia de la Ruta 3: Hay dos muertos y una adolescente herida

Foto: Noticias de Las Flores

Un olavarriense resultó involucrado en un trágico siniestro vial ocurrido este sábado sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 225, en jurisdicción del partido de Las Flores, donde una colisión frontal entre dos vehículos dejó como saldo dos personas fallecidas y dos heridos.

Por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron de frente un automóvil Renault Kangoo y una camioneta Volkswagen Amarok. En el primer rodado viajaban Eduardo Basilio Diaduchi y Cecilia Sosa, ambos oriundos de la ciudad de Berisso, quienes fallecieron como consecuencia del violento impacto. En el mismo vehículo se trasladaba una menor de 13 años, que fue derivada al hospital local con lesiones que se encuentran en proceso de evaluación.

La camioneta Volkswagen Amarok era conducida por un hombre domiciliado en la ciudad de Olavarría, quien sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital de Las Flores, sin riesgo de vida. Posteriormente fue identificado como Eloy Caro Márquez.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de Policía Vial, Bomberos Voluntarios de Cacharí y Las Flores, personal de Corredores Viales y Policía Científica de Azul.

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal Nº 3 de Las Flores, a cargo del doctor Iparraguirre. La causa fue caratulada como doble homicidio culposo, mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias que originaron el fatal accidente.

Tras las tareas de rigor, la Ruta Nacional Nº 3 fue liberada y el tránsito se normalizó en ambas manos.