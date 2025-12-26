Un penitenciario de Olavarría participó del rescate que salvó la vida de un hombre en Zárate

Cuatro agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense salvaron la vida de un hombre de 33 años que se descompensó mientras caminaba por la ruta nacional 12, en la localidad de Zárate. Entre ellos se encontraba el subprefecto Diego Martínez, oriundo de Olavarría, quien tuvo un rol clave al realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 10:40, cuando una comisión integrada por dos oficiales y dos suboficiales regresaba a la Unidad 21 de Campana tras concretar el traslado de una persona privada de la libertad. En ese contexto, los agentes advirtieron a un hombre que pedía auxilio junto a otro que se encontraba tendido a la vera de la ruta, sin signos vitales.

Martínez, junto al alcaide mayor Leandro Lagos y los suboficiales Sebastián Ferreyra y Adrián Actis, detuvieron la marcha y se distribuyeron tareas. El subprefecto olavarriense detectó que el hombre presentaba pulsaciones muy bajas y convulsiones, por lo que inició de inmediato maniobras de RCP al constatar que no respiraba.

Mientras tanto, los otros agentes solicitaron la asistencia de una ambulancia y ordenaron el tránsito en la zona. Las maniobras de reanimación se mantuvieron de manera ininterrumpida hasta la llegada del personal de salud, que trasladó al paciente al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde continuó recibiendo atención médica.

Desde el nosocomio se informó posteriormente que el hombre evoluciona favorablemente tras la crisis de salud sufrida. En ese marco, se destacó la importancia de la capacitación en RCP que reciben los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, formación que en este caso resultó determinante para salvar una vida.