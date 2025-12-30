Un recolector de residuos fue atropellado por un auto en Barrio Sarmiento

Un siniestro vial se registró este lunes en la avenida Ituzaingo, a metros de su intersección con Sarmiento, cuando un trabajador del servicio de recolección de residuos de la empresa Malvinas fue embestido por un automóvil mientras cumplía con sus tareas habituales.

El hecho ocurrió en momentos en que el camión recolector circulaba por la avenida en dirección a la avenida Colón.

Según se pudo establecer, un vehículo Ford Focus que se desplazaba en el mismo sentido terminó golpeando al operario en circunstancias que ahora son materia de investigación.

Afortunadamente, y a pesar del impacto, las heridas sufridas por el recolector fueron consideradas de carácter leve. En el lugar, el trabajador recibió asistencia médica inmediata por parte de una ambulancia del servicio de salud pública del Hospital Municipal «Héctor Cura».

En cuanto al operativo de seguridad, personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría trabajó en el sector realizando las actuaciones correspondientes y preservando la zona del accidente.

Asimismo, se hizo presente un móvil de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Olavarría, cuyos agentes procedieron a realizar el test de alcoholemia al conductor del Focus para determinar su estado al momento del choque.(En Línea Noticias)