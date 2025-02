Una aplicación para el uso de transporte en coches llega a Olavarría

Drone En Línea Noticias

Se trata de VAMOX, una App símil Uber que está operativa en algunas ciudades de la región y que llega a Olavarría para el uso de transporte público en auto.

En Línea Noticias dialogó con el responsable del emprendimiento Mauro Galván (26), quien señaló que, «en principio Vamox comenzó con una necesidad propia, ya que necesitaba una aplicación así, que me diga el precio, los tiempos de espera y que pueda pagar online, ya que en la zona no vi ninguna que me diera todo eso, entonces empecé a crear Vamox.»

El equipo de Vamox lo integran además, dos jóvenes de Olavarría, Daniel Gongora Banegas Especialista en front-end y Melanie Acuña Coordinadora de desarrollo y operaciones.

En ese sentido Galván señaló que, «llegamos al día de hoy, en donde ya en Tandil estamos operando junto con los taxis, en Olavarria ya lanzamos junto con la agencia flex, y el proyecto que presentamos en junio del 2024 para poder registrar la app como agencia de remis virtual en Olavarria avanzó y está en la comisión de infraestructura del HCD.»

Sobre las habilitaciones indicó que, en «Tandil ahora están viendo si se avanza o no, en Balcarce no salimos por temas políticos que hicieron que no se avance, aunque seguimos intentando. Ahora también en estos días lanzamos la inscripción para choferes de Azul ya que en marzo / abril arrancamos a operar legalmente en esa ciudad.»

En la web de la App explican que, «En nuestra empresa, estamos comprometidos a ofrecer a los choferes de remises una opción que cambia las reglas del juego.»

A quienes estén interesados Galván agregó que, «ahora en Olavarria se tienen que descargar la app que se llama vamox chofer y registrarse por ahí, obviamente tiene que tener licencia profesional, seguro, vtv y demás, que eso al registrarse nosotros les pedimos, que sean legales.»

Por ultimo Mauro Galván agregó, «nosotros somos tres en el equipo, somos todos estudiantes, y estamos llevando esto adelante, después con mis amigos de ingeniería construimos una empresa de ingeniería en el cual los chicos me dan soporte pero somos todos de Unicen.»

