Una familia tipo necesitó ingresos por más de $1.000.000 para no ser pobre en noviembre

En noviembre, una familia tipo en Argentina necesitó 1.001.466 pesos para no caer en la pobreza, según el Indec. La canasta básica alimentaria subió 1,1% y se requieren $439.240 para no ser indigente.

Una familia tipo necesitó ingresos por 1.001.466 pesos en noviembre para no ser pobre, según la medición de canastas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Qué dijo el Indec sobre la canasta básica de noviembre

Variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA): 1,1%

Variación mensual de la canasta básica total (CBT): 1,5%

Incremento acumulado de CBA en el año: 82,5%

Incremento acumulado de CBT en el año: 102%

Variación interanual de CBA: 137,4%

Variación interanual de CBT: 156,5%

Aumento de la Canasta Básica Total en noviembre: 1,5%

Requerimiento para no ser pobre en noviembre para un adulto: $324.099

Una familia tipo necesitó ingresos por más de $1.000.000 para no ser pobre en noviembre

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria, que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, aumentó 1,1% en noviembre, por lo cual un adulto necesitó ingresos por más de $142.149 y una familia tipo $439.240 para no ser indigente.

La diferencia en la suba de ambas canastas se debe a la incidencia de los precios que incluye la CBT como vestimenta, transporte, educación y salud.

De estos ítems, educación registró el mayor incremento mensual del mes, en 5,1%; transporte 3,4%; y salud 2,9%.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp