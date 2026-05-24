Una imagen en una vela emocionó a fieles durante una convivencia en Loma Negra

Una fotografía tomada durante una convivencia en la Parroquia Santa Elena de Loma Negra generó emoción entre fieles y miembros de la comunidad religiosa, luego de que en la cera de una vela varios aseguraran ver la imagen de la Inmaculada Concepción, la Virgen María.

La imagen comenzó a circular este fin de semana, en el marco de la celebración de Pentecostés, y rápidamente despertó comentarios y expresiones de fe entre quienes participaron de la actividad parroquial.

“Si ponen atención, se ve clarita la imagen de la Inmaculada Concepción, la Virgen María. Una maravillosa manifestación”, expresaron desde la comunidad al compartir la fotografía.

En la imagen puede observarse una vela encendida y, sobre uno de sus laterales, una formación de cera que recuerda la silueta de una figura humana con manto, lo que para muchos creyentes representa una manifestación mariana.

La celebración de Pentecostés es una de las fechas más significativas del calendario cristiano y conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.