Una mujer muere a la una de la madrugada en una institución de salud mental pero lo denuncian a las 9 de la mañana

Una mujer falleció a la una de la madrugada en una institución de salud mental pero lo denuncian a las 9 de la mañana. por ello las autoridades investigan las causas de la muerte de una paciente de 48 años ocurrida en una institución de salud mental de esta ciudad.

El hecho fue descubierto en la madrugada de este viernes en el Instituto Interdisciplinario de Salud Mental, ubicado en la calle Alsina al 3200.

Personal policial se dirigió al lugar luego de un llamado al 911. Al llegar, se les informó que una paciente había fallecido.

La dirección de la institución tomó conocimiento de lo sucedido alrededor de la 1:30 de la madrugada y dio aviso a la policía a las 9:00 de la mañana.

Personal de la UFI N° 4, a cargo de la fiscal Paula Serrano, interviene en la causa caratulada como «Averiguación de causales de muerte». La escena fue preservada para permitir el trabajo de la policía científica, que concluyó cerca del mediodía de este viernes, que realizó las pericias correspondientes. Las actuaciones del caso fueron remitidas a la Comisaría Primera para continuar con la investigación.

Sin embargo el lugar del hecho fue preservado por la policía y la fiscalía luego de identificar a todo el personal de la clínica que estuvo presente en el momento para tomarle mas tarde declaración correspondiente.

De acuerdo a los que se informó la victima fue identificada como, Laura Mariela Salazar de 48 años, cuyo cuerpo será sometido a operación de autopsia para determinar causales de muerte.