Una multitud concurrió a la 14ª edición de la Kreppelfest en Colonia Hinojo

Imagenes Mauricio Latorre

La localidad de Colonia Hinojo recibió a una multitud de personas durante el sábado 7 y domingo 8 de marzo con motivo de la realización de la 14ª edición de la Kreppelfest. El evento centralizó su actividad sobre la avenida De los Fundadores, donde se ubicó el escenario principal y los diversos puestos gastronómicos.

Durante las dos jornadas, los asistentes participaron de las propuestas tradicionales que incluyeron el desfile oficial, el concurso al Kreppel de Oro y el ritual del spicher de cerveza. La oferta gastronómica estuvo integrada por platos típicos de los alemanes del Volga, food trucks y patios cerveceros dispuestos por distintas instituciones y entidades locales.

El cronograma artístico contó con la presentación de ballets de danzas alemanas como «Wir bringen Freude» y delegaciones de Azul y Mar del Plata. En el plano musical, se presentaron bandas como «Astral», «La F Etchemendy», «La Banda del Limón» y el cierre de la jornada de domingo estuvo a cargo de Daniel “El Facha” Lezica.

Por su parte, el Museo Municipal de los alemanes del Volga “Ariel Chierico” mantuvo sus puertas abiertas con la muestra itinerante sobre la vida religiosa de los alemanes del Rusia y la venta de bibliografía temática.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se coordinó un operativo de seguridad y control en el hecho de tránsito para organizar el flujo vehicular en los accesos. Se establecieron cortes de tránsito en la intersección de Unión de Los Pueblos y Servet, y se dispuso la avenida Libertad como vía de emergencia para garantizar el desplazamiento de unidades de asistencia.

A continuación, las imágenes destacadas que dejó el evento en Colonia Hinojo:

(En Línea Noticias)