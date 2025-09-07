Urgente / Búsqueda de Dylan González Pereyra: Se activó el “Alerta Sofía”

Se trata de un protocolo para el despliegue de acciones conjuntas y colaborativas entre fuerzas y entidades del sector público, privado, provincial y federal

El Municipio de Olavarría informa que permanecen las tareas para lograr establecer el paradero de Dylan González Pereyra, el niño de 8 años que fue visto por última vez en el inicio del tarde de último sábado, cuando se ausentó de un establecimiento rural ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Olavarría.

En ese marco, se informa que en las últimas horas se ha activado el “Alerta Sofía”, un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Es por ello que se renueva el pedido de colaboración a toda la comunidad, para que comunique cualquier dato de interés a las vías que se detallan a continuación:

_ 911

_ SubDDI Olavarría: 02284-431065 o 431062

_ Comando de Patrullas: 2284-482244

_ Comando de Prevención Rural: 2284-444495

Por estas horas se despliegan diversas labores de investigación y campo, con rastrillajes llevados a cabo en conjunto entre DDI, Patrulla Rural y Defensa Civil de Provincia. Encabeza la investigación la UFI 7.

Las tareas han incluido la utilización de canes e inclusive aviones particulares, con los que ya se ha sobrevolado la zona.

De manera complementaria desde el Municipio se dispuso una intervencion integral y articulada entre la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, el Servicio Local y la Subsecretaría de Protección Ciudadana.

”Alerta Sofía”

Se trata de un protocolo de búsqueda que debe ser solicitado por las autoridades judiciales al frente de la causa al establecer, tal como se refirió previamente, un “alto riesgo inminente”, en este caso por la edad del niño.

Se trata de un sistema Implementado por el Ministerio de Seguridad y coordinado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), que utiliza la cooperación de organismos públicos y privados, medios de comunicación y la sociedad civil para difundir información y movilizar a la comunidad en la localización de los menores.

El sistema se llama así en homenaje a Sofía Herrera, desaparecida en Tierra del Fuego en 2008, y funciona en base a la colaboración internacional con el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC) y la plataforma de Facebook.