Urgente: PAMI no paga a médicos y los jubilados pasarán a pagar consultas como particulares

Médicos de cabecera de Olavarría notificaron a las autoridades de PAMI y del COCEBA que comenzarán a cobrar las consultas y prácticas médicas de forma particular. La medida responde a una deuda salarial por servicios ya facturados y presentados.

La notificación fue enviada a la titular del COCEBA, Daiana Dibaja, y al jefe de la agencia local de PAMI, el concejal mileista Guillermo Lascano. En el texto, los profesionales indicaron que se encuentran a la espera de la cancelación de honorarios correspondientes a servicios brindados a los afiliados, cuyos plazos de pago están vencidos.

Los médicos señalaron que la falta de pago genera un perjuicio económico y devalúa el carácter alimentario de sus honorarios. Por este motivo, solicitaron la inmediata regularización del monto adeudado.

A partir de esta resolución, y hasta que se regularice la deuda, los afiliados de PAMI serán considerados como pacientes particulares. Esto implica que los honorarios por consultas y prácticas deberán ser abonados de forma directa por el paciente al momento de la atención médica.

Los prestadores hicieron reserva de derechos para accionar legalmente, reclamar intereses por mora y suspender la prestación de servicios si la situación no se normaliza. Además, responsabilizaron a las instituciones por las consecuencias que la falta de atención pudiera generar.

El texto completo de la carta enviada por los médicos

«Olavarría, 4 de Marzo de 2026

A la fecha de la presente, nos encontramos a la espera de la cancelación de los honorarios correspondientes a los servicios médicos brindados a los afiliados de vuestra obra social, los cuales han sido debidamente facturados y presentados en tiempo y forma, encontrándose los plazos de pago ampliamente vencidos.

La falta de pago en término nos genera un grave perjuicio económico y devalúa significativamente el carácter alimentario de nuestros honorarios profesionales.

Por lo expuesto, solicitamos la inmediata regularización y pago del monto adeudado.

Hacemos reserva de los derechos de accionar legalmente, reclamar intereses por mora y de suspender el crédito/prestación de servicios a los afiliados si no se regulariza la situación, trasladando a vuestra institución la exclusiva responsabilidad por el abandono de persona o falta de atención que esto pudiera generar.

Frente a esta situación, y ante la falta de respuestas a la fecha, no nos queda otra herramienta para poder ejercer y proteger nuestros derechos laborales que modificar la modalidad de cobro.

Por lo expuesto, notificamos fehacientemente que, a partir del día de la fecha y hasta tanto se regularice la totalidad de la deuda, pasaremos a considerar y atender a los afiliados de PAMI estrictamente como pacientes particulares. En consecuencia, los honorarios correspondientes a las consultas y prácticas médicas deberán ser abonados de forma directa por el paciente al momento de la atención.

Quedamos a la espera de una respuesta favorable y de la pronta liquidación.

Atentamente. Médicos de Cabecera»

(En Línea Noticias)