Urgente: tres heridos en un violento choque frontal

Tres personas resultaron heridas tras una colisión frontal de dos autos marca Peugeot modelo 206 en el cruce de Ruta 51 con Autopista Fortabat en inmediaciones del barrio Aoma.

En circunstancias que tratan de establecerse tras las pericias que se realizan en el lugar, los vehículos colisionaron casi de frente en este acceso a la ciudad de Olavarría.

Un hombre y dos mujeres fueron trasladados en ambulancias del Servicio de Salud Pública perteneciente a Loma Negra y Olavarría al hospital municipal de acuerdo a lo que se informó, con lesiones de carácter leve.

A raíz de la colisión, los vehículos quedaron sobre la calzada interrumpiendo el tránsito fluido fundamentalmente de camiones que circula a esta hora por este lugar.

Por ello, personal policial de la dependencia de Loma Negra solicitó apoyo a policías de Olavarría quienes interrumpieron el tránsito por Ruta 51 en el acceso a la rotonda en ambas direcciones, desviandolo hacia el barrio Aoma para que los vehículos que deben continuar retomen por Ruta 51 en la otra salida de la rotonda.

