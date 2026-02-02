Varios equipos de bomberos y productores combatieron un voraz incendio en la zona rural

Tres dotaciones de bomberos voluntarios y al menos tres equipos de chacra trabajaron este lunes para combatir un incendio de grandes proporciones en el campo La Rosalía. El predio está ubicado frente a la estancia Santa Dominga y en cercanías del parque eólico Vientos de Olavarría.

En el lugar trabajaron las unidades 11, 21 y 25 con personal del Cuartel Central, quienes contaron con la colaboración estratégica de productores agropecuarios durante toda la tarde. Según explicó un oficial de bomberos en el sitio, la intervención de la maquinaria agrícola fue determinante para controlar la situación.

Los productores utilizaron tractores con arados para realizar cortafuegos, una maniobra que permitió frenar el avance de las llamas que se dirigían a gran velocidad hacia la ruta nacional 226. Sin este apoyo técnico, el escenario podría haber sido mucho más complejo para el personal de emergencia.

Incendio en cercanías de la virgen de la Loma

En forma simultánea, la unidad 11 de bomberos debió intervenir en otro siniestro declarado detrás de la virgen de la Loma. El fuego afectó un predio que anteriormente funcionaba como depósito de residuos para empresas de contenedores.

En ese sector, la presencia de cubiertas y otros materiales combustibles facilitó la propagación del fuego, generando una combustión rápida que requirió el esfuerzo de los efectivos para evitar que se extendiera a zonas linderas.