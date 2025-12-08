Las ventas minoristas pymes cayeron 4,1% interanual en noviembre

Las ventas minoristas pymes registraron en noviembre una caída interanual del 4,1% a precios constantes, según el relevamiento sectorial. En la comparación mensual desestacionalizada, el retroceso fue aún mayor, con un -9,1%.

Aun así, el acumulado del año mantiene un incremento interanual del 3,4%.

Cómo ven la situación los comercios

El 54,2% de los comercios encuestados aseguró que su situación económica se mantiene estable respecto del año pasado. Sin embargo, un 37% manifestó un deterioro, cuatro puntos porcentuales más que en octubre, revirtiendo parte de la mejora que se había observado el mes previo.

Expectativas para 2026

El sector mantiene una mirada positiva sobre el próximo año:

48,6% espera una mejora,

espera una mejora, 43,7% cree que la situación no cambiará,

cree que la situación no cambiará, 7,7% anticipa un escenario negativo.

Respecto de la inversión, el clima sigue siendo adverso. Un 60,1% considera que hoy no es un buen momento para realizar desembolsos de capital. Solo un 14,6% cree que el contexto es favorable y un 25,2% no tiene una postura definida.

Qué pasó en cada rubro

Seis de los siete rubros relevados mostraron caídas. Las bajas más fuertes se registraron en:

Perfumería : -17%

: -17% Bazar y decoración : -9,7%

: -9,7% Alimentos y bebidas: -5,9%

El único rubro con variación positiva fue Farmacia, con un incremento interanual del 1,8%.

Un consumo dividido

El cierre de noviembre confirma un escenario de consumo dual. La restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación afectaron a los rubros postergables, mientras que los bienes esenciales mostraron un mejor desempeño relativo.

La actividad comercial se movió en un contexto de transición, marcado por la cautela y por la postergación de inversiones debido a la incertidumbre sobre costos y competencia.

Pese al panorama actual, el informe destaca un aspecto clave: las expectativas del sector son más favorables que la coyuntura, con comerciantes que proyectan una mejora de la demanda interna para 2026.