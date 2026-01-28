Video con Drone: Voraz incendio de campos en Ruta 60, afectó autos, colmenas e invernaderos

Drone En Linea Noticias

Un incendio de grandes dimensiones se registró en el sector comprendido por calle San Martín, la Ruta Provincial 60 y la avenida Del Valle, extendiéndose hacia predios ubicados al oeste del partido. En el lugar trabajaron tres dotaciones del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, a través de las unidades 6, 10 y 30, ademas de una camioneta (Unidad 25) de apoyo.

El fuego afectó inicialmente un establecimiento situado en la intersección de Ruta 60 y Coronel Suárez. Allí, las llamas alcanzaron a tres vehículos, colmenas y provocaron la destrucción total de un vivero e invernadero. En Línea Noticias muestra imágenes exclusivas captadas por el drone del portal, donde se observa la magnitud del siniestro y el avance de las llamas sobre las estructuras.

Pese al trabajo de los efectivos para controlar el foco inicial, la acción del viento propagó el incendio por más de 500 metros hacia el sur en cuestion de minutos. Esta situación afectó a otro establecimiento rural, donde el fuego arrasó con alambrados y el tendido eléctrico.

Durante el operativo, el personal debió reabastecer las unidades en molinos australianos de los campos vecinos para continuar el combate hacia el sector oeste. En esa zona, las llamas también afectaron parte de un sembrado de maíz y colmenas. Colaboró personal policial del CPR, Comando de Patrulla Rural.