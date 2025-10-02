Video: Emoción con el show de Topa en el Teatro

Emoción en el show de Topa en el Teatro

Olavarría fue testigo de una tarde inolvidable con la presentación de «Es tiempo de jugar» de Topa en el Teatro municipal. Las localidades tuvieron una importante demanda, demostrando la gran convocatoria del artista infantil en la ciudad.

El show estuvo colmado de magia, música y el encanto que caracteriza a Topa, quien logró cautivar a niños y adultos por igual. El público, que llenó cada butaca, participó activamente cantando y bailando con las conocidas canciones del espectáculo.

El teatro municipal se transformó en una fiesta, con un ambiente de alegría que reafirmó el éxito de la propuesta. «Es tiempo de jugar» dejó una marca de sonrisas y felicidad en Olavarría.

(En Línea Noticias)