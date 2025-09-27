Video: Ladrón tarda 69 segundos en robar una pollería

Un robo audaz y rápido ocurrió en la madrugada de este sábado 27 de septiembre en el Barrio El Provincial. Un delincuente solitario irrumpió en la pollería «Santa Catalina», ubicada en la esquina de Avenida Ituzaingó y Necochea, concretando el robo en apenas un poco más de un minuto.

Todo el accionar del ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, y las imágenes son parte central de la investigación.

Según el registro fílmico, el asalto ocurrió con precisión de cronómetro entre las 4:49:36 y las 4:50:45 horas. En esos fugaces 69 segundos, el sujeto logró romper la puerta del local para ingresar. Su objetivo principal fue la caja registradora, de donde sustrajo aproximadamente 10 mil pesos en efectivo. De manera insólita, antes de escapar, el delincuente también se llevó dos botellas de cerveza Corona.

Pese a que la alarma se activó al momento y la Policía acudió con celeridad, el ladrón escapó antes de ser interceptado. Las imágenes indicaron que huyó a pie por Necochea, en dirección a la calle Piedras.

Las imágenes de las cámaras ya están en manos de la Policía, que busca identificar al autor del robo.