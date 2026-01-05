Video/ Un grupo de jovenes se enfrentó con la policía en el barrio Hipólito Yrigoyen

Vecinos del barrio Hipólito Yrigoyen denunciaron que se registró un violento enfrentamiento entre jovenes y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la zona de Leal y Merlo.

Todo se registró alrededor de las 5.30 de la madrugada de este domingo.

Se habla de que el detonante habría sido una fiesta clandestina que tuvo lugar en la zona.

Según relataron, en el lugar se habrían producido enfrentamientos entre jóvenes, desmanes y agresiones con objetos hacia efectivos policiales que intervinieron en la zona. Los testimonios dan cuenta de una situación de alta tensión y de reiterados episodios de violencia.

“El barrio se está volviendo una locura”, expresaron vecinos que se comunicaron con En Línea Noticias y agregaron que “pasó de todo” durante las primeras horas de la mañana.