Video: Voraz incendio consume una vivienda precaria en Olavarría

Olavarría, 5 de septiembre de 2025 – Un voraz incendio causó la pérdida total de una vivienda precaria ubicada en la intersección de las calles Balcarce y Guisasola, en la mañana de este viernes.

Por razones que aún se desconocen, la estructura y todos los elementos que se encontraban en su interior fueron consumidos por las llamas, dejando a la vivienda completamente destruida.

El siniestro movilizó a personal del Comando de Patrullas de Olavarría y a la Unidad 16 del Cuartel Central de Bomberos, quienes acudieron rápidamente para controlar la situación.

Durante las labores de extinción, se vivió un momento de gran tensión cuando una garrafa se prendió fuego, obligando a los bomberos a retirarla con urgencia para evitar un mal mayor.

Afortunadamente, y a pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas heridas ni víctimas.