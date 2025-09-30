Villa Aurora: señalan abandono en infraestructura e indican que la sociedad de fomento está «tomada»

Imágenes Mauricio Latorre

Vecinos autoconvocados del barrio Villa Aurora de Olavarría se reuniemron en el salón de la sociedad de Fomento para denunciar lo que califican como un «abandono crónico de infraestructura» por parte del municipio y una «crisis de representatividad» por parte de la Sociedad de Fomento, «queremos ser socios y participar pero no nos dejan».

Unos aproximadamente 20 frentistas expresaron su profunda preocupación por el «deterioro extremo» de la infraestructura vial, sumado a lo que consideran una «inexistencia de representación efectiva y transparente» de la comunidad ante las autoridades por parte de la entidad intermedia del barrio. La reunión se concretó en el salon de la Sociedad de Fomento ubicado en Los Gladiolos al 2200, de la que participó En Línea Noticias.

La principal queja se centra en el estado de las calles, la falta de luminarias, espacios verdes y algunos problemas de seguridad, señalando fundamentalmente una «ausencia total de mantenimiento vial». Los vecinos que se reunirán por segunda vez con el municipio indicaron que, las calles están intransitables, plagadas de baches profundos y peligrosos que dificultan el paso de vehículos y peatones.

Señalan a la Sociedad de Fomento

Los vecinos marcaron una crisis de representacion de la entidad intermedia del barrio, de quien dijeron que atraves de sus representantes no permiten que se sumen como socios, que la integra gente que no vive en el barrio y que dentro de la documentacion institucional legal de la sociedad da fomento hay irregularidades, por lo que reclamarán ante la municipalidad para que se regularice la institución.

Van a presentar una nota con el reclamo y las inquietudes ante el área de relaciones de la comunidad, Dirección de Relaciones con la Comunidad Juan Mariano Andrés Caputo.

Los vecinos señalaron que los reclamos fueron presentados ante funcionarios municipales la semana pasada pero que no ha tenido respuestas aún.