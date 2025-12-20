Violento choque en Avenida Del Valle deja dos personas heridas

Un fuerte siniestro vial se registró en la noche de este viernes en la intersección de la avenida Del valle y la calle Chacabuco, donde colisionaron una motocicleta de 125 centímetros cúbicos y una bicicleta.

El hecho ocurrió cuando una joven que circulaba en bicicleta intentaba cruzar la avenida. En ese momento, por causas que se tratan de establecer, se produjo el impacto contra una moto en la que viajaban dos personas y que circulaba por la mencionada arteria.

Producto de la violencia del choque, la ciclista y uno de los ocupantes de la motocicleta —que viajaba en calidad de acompañante— sufrieron diversas heridas. Ambas personas fueron asistidas en el lugar y trasladadas de urgencia en ambulancia al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura para evaluar la gravedad de las lesiones recibidas.

En el sector del accidente trabajó activamente el personal del Comando de Patrullas Olavarría (CPO) y agentes de Control Urbano Municipal, quienes procedieron a realizar el corte parcial de la circulación para permitir las tareas de asistencia y preservar la escena para los peritajes correspondientes. (En Línea Noticias)