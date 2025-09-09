Violento choque en Pueblo Nuevo: un hombre con heridas de consideración al impactar contra una columna

Un hombre resultó con heridas de consideración esta noche tras chocar con su auto contra una columna de alumbrado público en la avenida Ituzaingó, entre Necochea y Sargento Cabral. Las causas del accidente son motivos de investigación pero, de acuerdo a testigos el conductor del auto habría perdido el control tras un reventón de un neumático.

El siniestro involucró a un Chevrolet Corsa que circulaba en dirección a Colón, conducido por un hombre, quien iba acompañado por una mujer. Por causas que la policía local intenta determinar, el conductor perdió el control del vehículo, impactando con el lateral izquierdo del auto contra la columna de alumbrado público.

Personal policial que llegó al lugar convocó a los Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron para liberar al herido del interior del rodado. Una vez rescatado, una ambulancia del Servicio de Salud Pública Municipal lo trasladó con custodia policial al Hospital Municipal Héctor Cura, donde permanece en la Guardia de Adultos.

La mujer que lo acompañaba también requirió asistencia médica por los golpes recibidos, aunque sus heridas no fueron de gravedad.